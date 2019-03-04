Бывший центровой "Сан-Антонио" Поу Газоль подписал контракт с "Милуоки", сообщает пресс-слжуба "Бакс". Ранее он договорился о выкупе договора со "Спэрз" и стал неограниченно свободным агентом.

Испанец выступает в НБА с 2001 года. Он играл за "Атланту", "Чикаго", "Лейкерс" и "Мемфис". С командой из Лос-Анджелеса дважды становлися чемпионом.

В этом сезоне Газоль отыграл 27 матчей, в которых набирал 4,2 очка и делал 4,7 подбора. Его статитстика в НБА - 1223 игры, 17,1 очка, 9,2 подбора и 3,2 передачи.