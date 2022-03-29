Поу Газоль может получить должность в структуре «Голден Стэйт»

Завершивший карьеру испанский баскетболист Поу Газоль рассматривает вариант с присоединением к одному из клубов НБА в «определенной должности». Он может получить должность в структуре «Голден Стэйт», сообщает ESPN.

Газоль был выбран «Атлантой» в 2001 году под общим третьим номером на драфте НБА. В НБА он играл за «Мемфис», «Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Милуоки».

41-летний испанец провел 1226 матчей в регулярных чемпионатах НБА, на его счету 20 894 очка, что является 39-м результатом в истории лиги. В составе «Лейкерс» он стал двукратным чемпионом НБА.