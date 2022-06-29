Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 21:45

Потолок зарплат в НБА в следующем сезоне составит 123,6 миллиона долларов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Потолок зарплат для команд Национальной баскетбольной ассоциации на следующий сезон составит 123,6 миллиона долларов, сообщает инсайдер Sportrac Кейт Смит.

Отметим, что в прошедшем сезоне потолок равнялся 112 миллионам долларов. Таким образом, он вырастет на 11,6 миллиона долларов за год.

При этом уровень «налога на роскошь» будет установлен на отметке 150,3 миллиона долларов, а жесткий потолок — 157 миллионов долларов.

0
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» продлила контракт с форвардом Принсом на 2 года и 16 миллионов долларов
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости