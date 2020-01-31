Потолок зарплат в НБА в следующем сезоне составит 115 миллионов долларов

Офис НБА проинформировал клубы, что потолок зарплат на сезон-2020/21 ожидается на уровне 115 миллионов долларов, сообщает в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

В текущем сезоне ограничение по сумме заработных плат игроков в лиге составляет 109,1 миллиона долларов на один клуб. Ранее предполагалось, что потолок вырастет чуть выше и составит 116 миллионов долларов. Данная планка определяется в зависимости от роста экономических показателей ассоциации.

The luxury tax projection will be $ 139M, per sources. https://t.co/3jBS3llJqG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 30, 2020

Ожидается, что отметка налога на роскошь на сезон-2020/21 будет определена на уровне 139 миллионов. Официально потолок зарплат и налог на роскошь на будущий сезон будут высчитываться в конце июня.