Потолок зарплат в НБА в следующем сезоне составит 109,1 миллиона долларов

Национальная баскетбольная лига установит потолок зарплата на следующий сезон в размере 109,1 миллиона долларов. Налог на роскошь — 132,6 миллиона, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

Планируется, что в сезоне-2021/22 потолок вырастет до 112 млн (налог на роскошь — 136,6). В сезоне-2022/23 — 115,7 (140), в сезоне-2023/24 — 119,2 (144,9).

Ранее НБА подтвердила, что в новом сезоне команды проведут по 72 игры регулярного чемпионата.