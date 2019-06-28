Потолок зарплат в НБА в сезоне-2019/20 составит чуть больше 109 миллионов долларов

Предельная зарплата в НБА в предстоящем сезоне незначительно превысит 109 миллионов долларов, сообщил журналист Ringer Кевин О'Коннор в Твиттере.

При этом налог на роскошь придется платить тем клубам, чья зарплатная ведомость к концу сезона 2019/20 перевалит за 132 миллиона долларов. При этом ожидается, что в сезоне 2020/21 потолок зарплат достигнет 118 миллионов долларов, а уплачивать налог на роскошь придется клубам с зарплатной ведомостью более 143 миллионов долларов.

В завершившемся сезоне потолок зарплат составлял 101,8 миллиона долларов, а порог налога на роскошь – 123 миллиона долларов.