Последнее сообщение Коби Брайанта. Перед гибелью он поздравил Леброна

Незадолго до гибели в авиакатастрофе бывший защитник «Лейкерс» Коби Брайант поздравил нынешнего форварда лос-анджелесского клуба Леброна Джеймса. Накануне Леброн обошел Коби в списке лучших снайперов в истории НБА (33644 против 33643).

«Леброну: продолжай продвигать игру и прокладывать путь в будущее», — написал Брайант в Instagram.

В Twitter баскетболист оставил похожее сообщение: «Продолжай продвигать игру, Леброн. Большой респект, брат».

Сегодня стало известно, что 41-летний Брайант разбился в результате крушения вертолета.