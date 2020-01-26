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Последнее сообщение Коби Брайанта. Перед гибелью он поздравил Леброна

23:03
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Незадолго до гибели в авиакатастрофе бывший защитник «Лейкерс» Коби Брайант поздравил нынешнего форварда лос-анджелесского клуба Леброна Джеймса. Накануне Леброн обошел Коби в списке лучших снайперов в истории НБА (33644 против 33643).

«Леброну: продолжай продвигать игру и прокладывать путь в будущее», — написал Брайант в Instagram.

В Twitter баскетболист оставил похожее сообщение: «Продолжай продвигать игру, Леброн. Большой респект, брат».

Сегодня стало известно, что 41-летний Брайант разбился в результате крушения вертолета.

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