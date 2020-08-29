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Порзингис пропустит остаток плей-офф из-за разрыва мениска

08:00
Кристапс Порзингис. Фото USA Today Sports
Кристапс Порзингис. Фото USA Today Sports
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«Даллас» диагностировали разрыв мениска у форварда Кристапса Порзингиса, сообщает The Athletic. Игроку может потребоваться операция и он точно пропустит окончание этого сезона.

Порзингис получил травму в первом матче серии с «Клипперс». В двух играх после этого он набирал в среднем 28,5 очка и 10 подборов.

В первом сезоне за «Маверикс» Порзингис провел 57 игр, в которых набирал по 20,4 очков, 9,5 подборов и 2,0 блок-шота, а также помог команде выйти в плей-офф впервые за четыре года.

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