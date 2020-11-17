Тяжелый форвард «Далласа» Кристапс Порзингис пропустит начало сезона-2020/21. Он восстанавливается после операции по поводу разрыва мениска правого колена, сообщает ESPN.

Согласно плану «Мэверикс», Порзингис приступит к работе на площадке с 1 января.

«Кристапс Порзингис вернется в строй по ходу сезона. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы вернуть его в нужное время. Мы не будем спешить. У нас есть долгосрочные планы», — сказал президент клуба Донни Нельсон.