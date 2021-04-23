Порзингис получил травму голеностопа в матче с «Лейкерс»

Главный тренер «Далласа» Рик Карлайл сообщил, что тяжелый форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА против «Лейкерс» (115:110).

«Пока не могу сказать, насколько все серьезно, надеюсь, все не так плохо. В случае с травмами голеностопа все становится понятно по состоянию на следующий день после игры», — приводит ESPN слова Карлайла.

В сезоне-2020/21 Порзингис набирает в среднем 20,4 очка, 9,3 подбора и 1,7 ассиста за матч.