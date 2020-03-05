В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» — «Нью-Орлеан» (127:123) тяжелый форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис набрал 34 очка, 12 подборов, 3 ассиста и 5 блокшотов.

Этот матч стал вторым подряд для латыша, в котором он набрал более 30 очков и 5 блокшотов. Последний, кому удавалось достичь таких показателей в двух встречах подряд, был центровой Шакил О'Нил, который смог оформить это достижение в 2000 году, выступая за «Лейкерс».

Kristaps Porzingis has recorded 30+ PTS and 5+ BLK in back-to-back games played. The last player with 30PTS/5BLK in back-to-back games was Shaquille O'Neal in 2000 (@EliasSports). pic.twitter.com/n8J4IZFq0W — NBA.com/Stats (@nbastats) March 5, 2020

В сезоне-2019/20 Порзингис провел за «Даллас» 47 матчей, набирая 19,2 очка, 9,4 подбора и 2 блокшота в среднем за игру.