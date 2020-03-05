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Порзингис — первый игрок НБА с 2000 года, который набрал 30+ очков и 5+ блокшотов в двух играх подряд

09:43
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В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» — «Нью-Орлеан» (127:123) тяжелый форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис набрал 34 очка, 12 подборов, 3 ассиста и 5 блокшотов.

Этот матч стал вторым подряд для латыша, в котором он набрал более 30 очков и 5 блокшотов. Последний, кому удавалось достичь таких показателей в двух встречах подряд, был центровой Шакил О'Нил, который смог оформить это достижение в 2000 году, выступая за «Лейкерс».

В сезоне-2019/20 Порзингис провел за «Даллас» 47 матчей, набирая 19,2 очка, 9,4 подбора и 2 блокшота в среднем за игру.

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