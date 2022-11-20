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Сегодня, 08:58

«Юта» и «ЛА Клипперс» обыграли своих соперников в матчах НБА

Виктория Кравченко
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«Портленд» дома проиграл «Юте» (113:119), в «ЛА Клипперс» уверенно победил в матче с «Сан-Антонио» (119:97) в регулярном чемпионате НБА.

«Портленд» идет 1-м в Западной конференции, «Юта» расположилась 2-й, «Клипперс» занимает 9-е место, а «Сан-Антонио» — четырьмя строчками ниже.

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НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Юта» — 113:118 (23:20, 28:38, 28:29, 34:31)

20 ноября. Портленд. «Moda Center».

«ЛА Клипперс» — «Сан-Антонио» — 119:97 (40:22, 24:26, 27:21, 28:28)
20 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Юта Джаз
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