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«Портленд» выиграл у «Индианы» благодаря 50 очкам Лилларда

07:21
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«Портленд» на своем паркете переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (139:129). Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Дамиан Лиллард набрал 50 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Индиана» — 139:129 (36:27, 30:29, 40:37, 33:36)

П: Лиллард (50 + 13 передач), Макколлум (28), Уайтсайд (21 + 14 подборов).

И: Лэмб (28), Сабонис (27 + 14 подборов + 11 передач), Макдермот (19).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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