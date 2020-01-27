«Портленд» выиграл у «Индианы» благодаря 50 очкам Лилларда
07:21
«Портленд» на своем паркете переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (139:129). Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Дамиан Лиллард набрал 50 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Индиана» — 139:129 (36:27, 30:29, 40:37, 33:36)
П: Лиллард (50 + 13 передач), Макколлум (28), Уайтсайд (21 + 14 подборов).
И: Лэмб (28), Сабонис (27 + 14 подборов + 11 передач), Макдермот (19).
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