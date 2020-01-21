«Портленд» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», Лиллард набрал 61 очко

«Портленд» выиграл у «Голден Стэйт» (129:124 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Дэмиэн Лиллард — 61 очко, 10 подборов и 7 результативных передач. У гостей лучшим снайпером стал Алек Беркс — 33 очка.

«Портленд» занимает десятое место на Западе. «Голден Стэйт» на последнем, 15-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 129:124 ОТ (27:23, 26:34, 34:35, 26:21, 16:11)

21 января.