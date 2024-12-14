«Сан-Антонио» на выезде победил «Портленд»

«Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Портленд» со счетом 118:116.

Самым результативным на паркете стал форвард «Блэйзерс» Джерами Грант, набравший 32 очка. У «Сперс» центровой Виктор Вембаньяма набрал 28 очков.

«Сан-Антонио» с 13 победами в 25 матчах занимает десятое место в Западной конференции, «Портленд» с 8 победами — на 13-й строчке.

НБА

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 116:118 (25:33, 17:19, 46:28, 28:38)

14 декабря. Портленд. «Moda Center».