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«Сан-Антонио» в гостях разгромил «Портленд»

08:16
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«Сан-Антонио» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Портленд» со счетом 114:83.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сперс» Брин Форбс, набравший 18 очков.

«Портленд» занимает девятое место в таблице Западной конфкеренции. «Сан-Антонио» — 12-е.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 83:114 (22:32, 25:36, 18:16, 18:30)

3 декабря. Портленд. «Moda Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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