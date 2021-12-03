«Сан-Антонио» в гостях разгромил «Портленд»
«Сан-Антонио» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Портленд» со счетом 114:83.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сперс» Брин Форбс, набравший 18 очков.
«Портленд» занимает девятое место в таблице Западной конфкеренции. «Сан-Антонио» — 12-е.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 83:114 (22:32, 25:36, 18:16, 18:30)
3 декабря. Портленд. «Moda Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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