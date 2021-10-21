36 очков Барнса помогли «Сакраменто» обыграть «Портленд», «Финикс» уступил «Денверу»
«Сакраменто» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:121.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кингз» Хариссон Барнс, набравший 36 очков.
В параллельной встрече «Финикс» проиграл «Денверу» — 98:110. Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» и действующий MVP НБА Никола Йокич, который набрал 19 очков.
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«Портленд» — «Сакраменто» — 121:124 (23:24, 26:38, 36:38, 36:24)
П: Макколлум (34), Лиллард (20 + 11 передач), Нуркич (20 + 14 подборов)
С: Барнс (36), Фокс (27), Холмс (21 + 11 подборов)
«Финикс» — «Денвер» — 98:110 (17:26, 41:25, 24:34, 16:25)
Ф: Пол, Эйтон (оба — 13), Букер (12), Шэмет (11)
Д: Йокич (19 + 10 подборов), Портер (15), Бартон (14)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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