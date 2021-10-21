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36 очков Барнса помогли «Сакраменто» обыграть «Портленд», «Финикс» уступил «Денверу»

07:36
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«Сакраменто» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:121.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кингз» Хариссон Барнс, набравший 36 очков.

В параллельной встрече «Финикс» проиграл «Денверу» — 98:110. Самым результативным игроком матча стал центровой «Наггетс» и действующий MVP НБА Никола Йокич, который набрал 19 очков.

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«Портленд» — «Сакраменто» — 121:124 (23:24, 26:38, 36:38, 36:24)

П: Макколлум (34), Лиллард (20 + 11 передач), Нуркич (20 + 14 подборов)

С: Барнс (36), Фокс (27), Холмс (21 + 11 подборов)

«Финикс» — «Денвер» — 98:110 (17:26, 41:25, 24:34, 16:25)

Ф: Пол, Эйтон (оба — 13), Букер (12), Шэмет (11)

Д: Йокич (19 + 10 подборов), Портер (15), Бартон (14)

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Иван Торопцев все материалы автора
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