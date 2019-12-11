«Портленд» разгромил «Нью-Йорк, Лиллард набрал 31 очко

«Портленд» (10-15) в домашнем матче регулярного сезона НБА разгромил «Нью-Йорк» (4-20) — 115:87. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 17 баллов и 15 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 115:87 (32:22, 28:19, 26:18, 29:28)

П: Лиллард (31), Уайтсайд (17+15 подборов)

Н: Рэндл (15)

11 декабря.

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