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«Портленд» разгромил «Нью-Йорк, Лиллард набрал 31 очко

08:19
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«Портленд» (10-15) в домашнем матче регулярного сезона НБА разгромил «Нью-Йорк» (4-20) — 115:87. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмьен Лиллард, набравший 31 очко. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 17 баллов и 15 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 115:87 (32:22, 28:19, 26:18, 29:28)

П: Лиллард (31), Уайтсайд (17+15 подборов)

Н: Рэндл (15)

11 декабря.

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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