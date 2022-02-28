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«Портленд» проведет повторный осмотр Лилларда через 2-3 недели

«Портленд» проведет повторный осмотр разыгрывающего Лилларда через 2-3 недели
Карен Саркисян
Корреспондент

«Портленд» проведет повторный осмотр разыгрывающего Дэмиана Лилларда через 2-3 недели, сообщает Bleacher Report 27 февраля.

По информации источника, 31-летний американец перешел к новой фазе восстановительного процесса, которая включает выполнение некоторых баскетбольных упражнений.

Напомним, что разыгрывающего «Портленда» беспокоят боли в нижней части брюшной полости. В последний раз он играл 31 декабря. В середине января ему была сделана операция.

В нынешнем сезоне Лиллард принял участие в 29 матчах за «Портленд» и набирал в среднем 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи.

Источник: https://bleacherreport.com/articles/10023798-damian-lillard-to-be-reevaluated-by-blazers-in-2-3-weeks-amid-abdominal-injury-rehab
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