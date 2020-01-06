«Портленд» проиграл «Майами», несмотря на 34 очка Лилларда

«Майами» переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА (122:111). При этом самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Дэмиэн Лиллард.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Портленд» — 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30)

М: Драгич (29 + 13 передач), Адебайо (20), Джонс (19).

П: Лилард (34 + 12 передач), Уайтсайд (21 + 18 подборов), Саймонс (19).

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