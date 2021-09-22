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«Портленд» подпишет негарантированный контракт с Куинном Куком

08:48
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Защитник Куинн Кук будет выступать за «Портленд», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, 28-летний американец подпишет негарантированный контракт с «Трейл Блэйзерс».

Кук — двукратный чемпион НБА, в сезоне-2020/21 игрок выступал за «Кливленд», набирая в среднем 6,1 очка, 1,7 подбора и 1,9 передачи за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора

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