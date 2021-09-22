«Портленд» подпишет негарантированный контракт с Куинном Куком
Защитник Куинн Кук будет выступать за «Портленд», сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.
По информации источника, 28-летний американец подпишет негарантированный контракт с «Трейл Блэйзерс».
Free agent guard Quinn Cook is signing a non-guaranteed deal with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) September 21, 2021
Кук — двукратный чемпион НБА, в сезоне-2020/21 игрок выступал за «Кливленд», набирая в среднем 6,1 очка, 1,7 подбора и 1,9 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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