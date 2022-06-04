«Портленд» отказом ответил на предложение по покупке клуба

«Портленд» отреагировал на желание основателя компании Nike Фила Найта и совладельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Алана Смолиниски приобрести баскетбольный клуб.

«Фил Найт сделал предложение. Клуб по-прежнему не продается», — приводит ESPN текст заявления клуба.

По информации источника, Найт и Смолиниски по-прежнему заинтересованы в покупке клуба, поэтому продолжат переговоры фондом Пола Аллена, которым с 2018 года управляет Джоди Аллен (сестра умершего Пола).

Напомним, издание Forbes оценило «Портленд» в 2,05 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года — 13-е место по стоимости среди клубов НБА.