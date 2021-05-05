«Портленд» определился с кандидатами на пост главного тренера

«Портленд» планируют летом уволить главного тренера Терри Стоттса, если команда не покажет впечатляющих результатов в плей-офф, сообщает The Athletic. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан до 2022 года.

Среди кандидатов на должность главного тренера «Блэйзерс» — ассистент главного тренера в «Лейкерс» Джейсон Кидд, исполняющий обязанности главного тренера «Атланты» Нэйт Макмиллан, ассистент в «Филадельфии» Дэйв Йергер, ассистент в «Клипперс» Чонси Биллапс, а также вице-президент по баскетбольным операциям «Сан-Антонио» Брент Бэрри.

Стоттс возглавляет «Портленд» с 2012 года.