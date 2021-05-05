Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Портленд» определился с кандидатами на пост главного тренера

5 мая 2021, 23:43
Теги:

«Портленд» планируют летом уволить главного тренера Терри Стоттса, если команда не покажет впечатляющих результатов в плей-офф, сообщает The Athletic. Контракт 63-летнего специалиста рассчитан до 2022 года.

Среди кандидатов на должность главного тренера «Блэйзерс» — ассистент главного тренера в «Лейкерс» Джейсон Кидд, исполняющий обязанности главного тренера «Атланты» Нэйт Макмиллан, ассистент в «Филадельфии» Дэйв Йергер, ассистент в «Клипперс» Чонси Биллапс, а также вице-президент по баскетбольным операциям «Сан-Антонио» Брент Бэрри.

Стоттс возглавляет «Портленд» с 2012 года.

Читайте также

Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
Тело девушки-блогера нашли в лесу под Екатеринбургом
Как правильно ходить в туалет чтобы не было геморроя
Зампостпреда РФ заявил о готовности Запада переписать историю в угоду Киеву

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд