«Портленд» разгромил «Оклахому» с разницей в 48 очков
07:26
«Портленд» разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:85.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Трэйл Блейзерс» Си Джей Макколлум, набравший 20 очков.
В параллельной встрече «Милуоки» обыграл «Сакраменто» — 129:128.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Оклахома» — 133:85 (35:19, 30:27, 39:13, 29:26)
П: Макколлум (20), Лиллард, Саймонс (оба — 16), Пауэлл (15)
О: Уильямс (18), Брэдли (14), Миллер (11)
«Сакраменто» — «Милуоки» — 128:129 (28:31, 29:30, 34:38, 37:30)
С: Дэвис, Фокс (оба — 27), Хилд (19), Хэлибертон (12 + 11 передач)
М: Холидэй (33 + 11 передач), Лопес (26), Портис (18)
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