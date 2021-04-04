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«Портленд» разгромил «Оклахому» с разницей в 48 очков

07:26
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«Портленд» разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:85.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Трэйл Блейзерс» Си Джей Макколлум, набравший 20 очков.

В параллельной встрече «Милуоки» обыграл «Сакраменто» — 129:128.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Оклахома» — 133:85 (35:19, 30:27, 39:13, 29:26)

П: Макколлум (20), Лиллард, Саймонс (оба — 16), Пауэлл (15)

О: Уильямс (18), Брэдли (14), Миллер (11)

«Сакраменто» — «Милуоки» — 128:129 (28:31, 29:30, 34:38, 37:30)

С: Дэвис, Фокс (оба — 27), Хилд (19), Хэлибертон (12 + 11 передач)

М: Холидэй (33 + 11 передач), Лопес (26), Портис (18)

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