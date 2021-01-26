«Голден Стэйт» разгромил «Миннесоту», у Карри 36 очков

«Голден Стэйт» в матче регулярного сезона НБА на своей площадке обыграл «Миннесоту» (130:108). Лучшим игроком встречи стал защитник «воинов» Стефен Карри, в активе которого 36 очков, 4 подбора и по 3 передачи и перехвата.

В еще одном матче дня «Портленд» уступил «Оклахоме» (122:125), у победителей больше всех очков набрал защитник Шей Гилджес-Александр (24).

После сегодняшних встреч «Портленд» занимает пятое место на «Западе», «Оклахома» — девятое, «Оклахома» — 11-е, «Миннесота» осталась последней.

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 130:108 (34:23, 34:31, 25:29, 37:25)

«Портленд» — «Оклахома» — 122:125 (24:32, 36:37, 31:25, 31:31)