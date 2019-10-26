«Портленд» обыграл «Сакраменто», Лиллард набрал 35 очков
07:33
«Сакраменто» на своем паркете уступил «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА (112:122). Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник гостей Дэмиэн Лиллард, набравший 35 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Портленд» — 112:122 (27:25, 30:32, 27:37, 28:28)
С: Фокс (28), Хилд (21), Богданович (16).
П: Лиллард (35), Уайтсайд (22), Макколлум (19).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
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