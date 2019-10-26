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«Портленд» обыграл «Сакраменто», Лиллард набрал 35 очков

07:33
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«Сакраменто» на своем паркете уступил «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА (112:122). Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник гостей Дэмиэн Лиллард, набравший 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Портленд» — 112:122 (27:25, 30:32, 27:37, 28:28)

С: Фокс (28), Хилд (21), Богданович (16).

П: Лиллард (35), Уайтсайд (22), Макколлум (19).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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