«Портленд» обыграл «Сакраменто», Лиллард набрал 35 очков

«Сакраменто» на своем паркете уступил «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА (112:122). Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник гостей Дэмиэн Лиллард, набравший 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Портленд» — 112:122 (27:25, 30:32, 27:37, 28:28)

С: Фокс (28), Хилд (21), Богданович (16).

П: Лиллард (35), Уайтсайд (22), Макколлум (19).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей