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«Портленд» обыграл «Орландо». Лиллард набрал 36 очков

08:47
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В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» на своей площадке обыграл «Орландо» со счетом 118:103. Самым результативным на площадке разыгрывающий хозяев Дэмиэн Лиллард, набравший 36 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Орландо» — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28)

П: Лиллард (36), Макколлум (31), Бэйзмор (11), Уайтсайд (10).

О: Вучевич (23), Огастин (17), Фурнье (16), Гордон (11), Айзек (10), Фульц (10).

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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