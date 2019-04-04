"Портленд" обыграл "Мемфис", "Финикс" уступил "Юте"

"Портленд" на своем паркете переиграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА (116:89). Центровой "Трэйл Блэйзерс" Энес Кантер оформил дабл-дабл.
В другой встрече "Финикс" проиграл "Юте" (97:118).
НБА
Регулярный сезон
"Портленд" - "Мемфис" - 116:89 (28:30, 34:29, 24:10, 30:20)
П: Кантер (21 + 15 подборов), Лиллард (20 + 10 передач), Коллинз (18).
М: Парсонс (16), Рэбб (13 + 10 подборов).
"Финикс" - "Юта" - 97:118 (31:25, 22:31, 23:28, 21:34)
Ф: Холмс (16), Окобо (15), Джексон (12).
Ю: Митчелл (29), Инглс (27), Гобер (17 + 13 подборов).