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«Портленд» обыграл «Хьюстон», Уэстбрук набрал 39 очков

08:44
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«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Хьюстон» со счетом 125:112 (30:36, 41:24, 26:22, 28:30).

Самым результативным на площадке стал защитник «Рокитс» Рассел Уэстбрук, набравший 39 очков. Защитник «Блейзерс» Дэмиэн Лиллард набрал 36 очков.

«Портленд» с 21 победами занимает десятое место в Западном конференции, «Хьюстон» с 29 победами — на шестой строчке.

НБА
Регулярный сезон

«Портленд» — «Хьюстон» — 125:112 (30:36, 41:24, 26:22, 28:30)
30 января.

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