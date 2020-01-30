«Портленд» обыграл «Хьюстон», Уэстбрук набрал 39 очков

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Хьюстон» со счетом 125:112 (30:36, 41:24, 26:22, 28:30).

Самым результативным на площадке стал защитник «Рокитс» Рассел Уэстбрук, набравший 39 очков. Защитник «Блейзерс» Дэмиэн Лиллард набрал 36 очков.

«Портленд» с 21 победами занимает десятое место в Западном конференции, «Хьюстон» с 29 победами — на шестой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Хьюстон» — 125:112 (30:36, 41:24, 26:22, 28:30)

30 января.