"Портленд" добился победы в третьем матче серии плей-офф НБА против "Денвера" – 140:137. Команды сыграли вничью в основное время и в трех первых овертаймах.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Си Джей Макколум, набравший 41 очко. В составе "Денвера" трипл-дабл оформил центровой Никола Йокич – 33 очка + 18 подборов + 14 передач.

"Портленд" вышел вперед в серии – 2-1. Четвертый матч состоится 6 мая.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Портленд" – "Денвер" – 140:137 4ОТ (23:17, 25:30, 33:29, 21:26, 7:7, 9:9, 11:11, 11:8)

П: Макколум (41), Лиллард (28), Кантер (18 очков + 15 подборов), Харклесс (15 очков + 10 подборов)

Д: Мюррей (34), Йокич (33 очка + 18 подборов + 14 передач), Бартон (22), Миллсэп (17 очков + 13 подборов)

Счет в серии: 2-1 в пользу "Портленда"