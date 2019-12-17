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«Портленд» нанес «Финиксу» третье поражение подряд, Макколлум набрал 30 очков

07:38
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«Финикс» (11-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Портленду» (11-16) — 110:111. Хозяева потерпели третье поражение подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Си Джей Макколлум, набравший 30 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Портленд» — 110:111 (33:25, 34:34, 21:31, 22:21)

Ф: Убре (24)

П: Макколлум (30), Лиллард (26)

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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