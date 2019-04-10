"Портленд" на выезде обыграл "Лейкерс"

"Портленд" выиграл у "Лейкерс" (104:101) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Морис Харклесс - 26 очков. 22 очка и 16 подборов у Энеса Кантера. У хозяев 32 очка набрал Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

"Лейкерс" занимает десятое место в Западной конференции, команда потеряла шансы выйти в плей-офф. "Портленд" пробился в плей-офф и находится на четвертой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Портленд" - 101:104 (25:26, 23:27, 26:20, 27:31)

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