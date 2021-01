«Портленд» минимально обыграл «Торонто» благодаря 30 очкам Макколлума

«Портленд» в матче регулярного сезона НБА обыграл «Торонто» (112:111). Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Си Джей Макколлум, который набрал 30 очков.

После этого поражения «Рэпторс» опустились на предпоследнее место на «Востоке», «Портленд» же занимает седьмое место на «Западе».

В еще одном матче дня «Сакраменто» был сильнее «Индианы» (127:122).

НБА. Регулярный сезон

«Портленд» — «Торонто» — 112:111 (21:32, 34:28, 21:26, 36:25)

«Сакраменто» — «Индиана» — 127:122 (30:30, 35:34, 32:29, 30:29)

?? 30 points

?? 5 threes

?? Game-winner@CJMcCollum steers the @trailblazers to the win. #RipCity pic.twitter.com/qt8kbE5cUQ