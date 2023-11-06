30 очков Бэйна помогли «Мемфису» одержать первую победу в сезоне

Читать «СЭ» в

«Портленд» на своем паркете проиграл «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:112. «Гриззлис» одержали первую победу в сезоне.

Атакующий защитник Десмонд Бэйн стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

«Трэйл Блэйзерс» с результатом 3-4 идут на 11-й строчке в Западной конференции. «Мемфис» идет последним — 1-6.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Мемфис» — 100:112 (32:30, 23:33, 31:19, 14:30)

П: Грант (27), Брогдон (18 + 11 передач), Шарп (18).

М: Бэйн (30), Джарен Джексон (27), Кеннард (15), Смарт (10).