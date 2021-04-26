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«Портленд» уступил «Мемфису» и продлил серию поражений до пяти матчей

01:41
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«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Мемфису» со счетом 113:120.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 28 очков.

После этого матча «Мемфис» с 31 победой занимает восьмое место в Западной конференции, «Портленд» с 32 победами — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Мемфис» — 113:120 (20:23, 27:35, 31:32, 35:30)

25 апреля.

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