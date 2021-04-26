«Портленд» уступил «Мемфису» и продлил серию поражений до пяти матчей
01:41
«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Мемфису» со счетом 113:120.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 28 очков.
После этого матча «Мемфис» с 31 победой занимает восьмое место в Западной конференции, «Портленд» с 32 победами — на седьмой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Мемфис» — 113:120 (20:23, 27:35, 31:32, 35:30)
25 апреля.
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