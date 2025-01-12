«Майами» победил «Портленд» с разницей в 21 очко

«Майами» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:98.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Тайлер Хирро, который набрал 32 очка.

«Майами» с 20 победами при 17 поражениях в сезоне располагается на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Портленда» (13 побед и 25 поражений) 13-я строчка на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Майами» — 98:119 (23:29, 25:37, 35:28, 15:25)

П: Саймонс (28), Шарп (22), Авдия (15)

М: Хирро (32), Йович (21), Хайсмит (14)

12 января. Портленд. «Moda Center».