22 очка Адебайо принесли «Майами» победу над «Портлендом»

«Майами» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Портленд» со счетом 107:98.

Самым результативным на паркете стал центровой «Хит» Бэм Адебайо, который набрал 22 очка.

После этого матча «Майами» с 28 победами занимает пятое место в Восточной конференции, «Портленд» с 31 победой — на шестой строчке Запада.

В другом матче игрового дня «Клипперс» обыграл «Детройт» со счетом 131:124.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Майами» — 98:107 (31:25, 17:31, 23:33, 27:18)

«ЛА Клипперс» — «Детройт» — 131:124 (30:35, 33:27, 31:37, 37:25)

12 апреля.