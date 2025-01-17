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Сегодня, 08:28

«Клипперс» нанесли «Портленду» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:89.

Самым результативным игроком встречи стали форвард хозяев Далано Бэнтон и защитник гостей Норман Пауэлл, набравшие по 23 очка.

«Клипперс» занимают пятое место в Западной конференции НБА. «Портленд» потерпел четвертое поражение подряд и идет 13-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — »Лос-Анджелес Клипперс» — 89:118 (22:32, 16:20, 28:34, 23:32)

П: Бэнтон (23 очка), Хендерсон (16), Эйтон (14)

ЛАК: Пауэлл (23), Харден (19), Манн (14)

17 января. Портленд. «Moda Center».

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 132:127 (26:25, 35:27, 29:33, 42:42)

С: Дерозан (31), Монк (28), Сабонис (20+14 подборов)

Х: Грин (28), Шенгюн (21+10 подборов), Томпсон (20+10 подборов)

17 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».

 

НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
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