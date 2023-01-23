Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:30

«Лейкерс» отыграли отставание в 25 очков и победили «Портленд», Леброн сделал дабл-дабл

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

«Лейкерс» обыграли «Портленд» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 121:112.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озерников» Леброн Джеймс, набравший 37 очков. Также у 38-летнего американца 10 подборов.

После первой половины матча «Лейкерс» проигрывали сопернику 25 очков. «Портленд» упустил преимущество и потерпел третье поражение подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Лейкерс» — 112:121 (26:33, 45:13, 20:40, 21:35)

П: Саймонс (31), Лиллард (24 + 10 передач), Грант (19)

Л: Джеймс (37 + 10 подборов), Брайант (31 + 14 подборов), Шредер (22)

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

38 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Голден Стэйт»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости