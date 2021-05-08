«Лейкерс» проиграли «Портленду», «Финикс» обыграл «Нью-Йорк»

«Портленд» выиграл у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (106:101). В других встречах «Финикс» переиграл «Нью-Йорк» (128:105), «Сакраменто» проиграл «Сан-Антонио» (104:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Нью-Йорк» — 128:105 (30:33, 26:30, 34:25, 38:17)

Ф: Эйтон (26 + 15 подборов), Краудер (18), Пол (17 + 11 передач), Букер (16), Бриджес (16).

Н: Рэндл (24 + 11 подборов), Барретт (23), Роуз (17).

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» — 104:113 (21:25, 28:27, 32:26, 23:35)

Сак: Дэвис (24), Райт (17), Хилд (17), Холмс (15).

Сан: Дерозан (25), Мюррэй (22), Уокер (16), Джонсон (16).

«Портленд» — «Лейкерс» — 106:101 (34:22, 25:33, 23:23, 24:23)

П: Лиллард (38), Макколлум (21), Пауэлл (19).

Л: Дэвис (36 + 12 подборов), Карузо (18), Колдуэлл-Поуп (17).