«Кливленд» нанес «Портленду» пятое поражение подряд, у Аллена 40 очков и 17 подборов

«Кливленд» победил «Портленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 130:111.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой «Кливленда» Джарретт Аллен — у него 40 очков и 17 подборов.

«Портленд» потерпел пятое поражение подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции (23-27). «Кливленд» (30-21) располагается на четвертом месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Портленд» — 130:111 (24:29, 24:28, 30:41, 33:32)

К: Аллен (40 очков + 17 подборов), Мэррилл (22), Тайсон (18)

П: Лав (21), Шэрп (20), Грант (15)