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«Кливленд» на выезде обыграл «Портленд»

08:25
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«Портленд» дома проиграл «Кливленду» (101:114) в регулярном сезоне НБА.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Норман Пауэлл, он набрал 19 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Дариус Гарленд (26).

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Кливленд» — 101:114 (21:24, 26:33, 31:25, 23:32

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Виктория Кравченко все материалы автора
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