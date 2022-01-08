«Кливленд» на выезде обыграл «Портленд»
«Портленд» дома проиграл «Кливленду» (101:114) в регулярном сезоне НБА.
Самым результативным игроком в составе хозяев стал Норман Пауэлл, он набрал 19 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Дариус Гарленд (26).
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Кливленд» — 101:114 (21:24, 26:33, 31:25, 23:32
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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