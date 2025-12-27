«Клипперс» обыграли «Портленд» и одержали третью победу подряд

«Клипперс» победили «Портленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 119:103.

Больше всего очков в этой игре набрал защитник команды из Лос-Анджелеса Джеймс Харден — 34. На счету его одноклубника Брука Лопеса 31 очко.

«Клипперс» одержали третью победу подряд после пятиматчевой серии поражений. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с 9 победами при 21 поражении в сезоне. «Портленд» (12 побед и 19 поражений) располагается на 10-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «ЛА Клипперс» — 103:119 (35:25, 27:31, 16:29, 25:34)

«Портленд»: Авдия (29), Камара (20), Шарп (16)

«Клипперс»: Харден (34), Лопес (31), Леонард (28)

27 декабря. Портленд. «Moda Center»