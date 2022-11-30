«Клипперс» обыграли «Портленд», отыгравшись с «-18»

«Клипперс» на выезде обыграли «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:112.

В составе «Лос-Анджелеса» самым результативным игроком встречи стал Норман Пауэлл — 32 очка. У «Портленда» больше всех набрали Анферни самйонс (37) и Джерами Грант (32).

В третьей четверти «Клипперс» проигрывали «-18», но смогли отыграть преимущество хозяев.

В турнирной таблице «Портленд» с 11 победами после 21 игры занимает 7-е место Запада. «Клипперс» с 13 победами в 22 матчах — на 5-м место Запада.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «ЛА Клипперс» — 112:118 (30:25, 31:28, 34:29, 17:36)

30 ноября. Портленд. «Moda Center».