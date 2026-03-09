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9 марта, 06:56

«Портленд» победил «Индиану», «Сакраменто» выиграл у «Чикаго»

Павел Лопатко

«Портленд» победил «Индиану» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 131:111.

«Индиана» потерпела девятое поражение подряд. Она занимает 16-е место в таблице Восточной конференции (15-49), «Портленд» (31-34) располагается на 10-м месте.

В другом матче игрового дня «Сакраменто» на своем паркете выиграл у «Чикаго» — 126:110.

«Сакраменто» победил после трех поражений подряд. Он занимает 16-е место в таблице Западной конференции (15-50). «Чикаго» (26-38) идет на 12-м месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Индиана» — 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31)

П: Хендерсон (28 очков), Грант (21), Холидей (21)
И: Сиакам (22), Хафф (16), Нембхард (14)

«Сакраменто» — «Чикаго» — 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21)

С: Монк (30), Рейно (26 + 11 подборов), Уэстбрук (23 + 11 подборов + 12 передач)
Ч: Секстон (28), Бузелис (20), Гидди (15 + 12 подборов + 10 передач)

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БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Чикаго Буллз
ХК Чикаго Блэкхокс
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