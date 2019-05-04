Третий матч полуфинальной серии Западной конференции НБА между "Портлендом" и "Денвером" (140:137, 2-1) завершился только в четвертом овертайме.

По информации Clutch Points, матч стал вторым в истории плей-офф НБА, в котором было сыграно четыре овертайма. Впервые такое произошло в марте 1953 года, когда "Бостон" выиграл у "Сиракьюс" – 111:105.

​Центровой "Денвера" Никола Йокич провел на площадке 65 минут, что стало самым продолжительным выступлением в матче плей-офф с 1953 года. Ред Роча и Пол Сеймур установили рекорд НБА, отыграв по 67 минут в том же матче между "Бостоном" и "Сиракьюс".