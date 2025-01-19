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Сегодня, 08:27

«Хьюстон» нанес «Портленду» пятое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Хьюстон» на выезде победил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джален Грин, набравший 26 очков.

«Хьюстон» занимает второе место в Западной конференции НБА. «Портленд» потерпел пятое поражение подряд и идет 13-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Хьюстон» — 103:125 (23:25, 27:26, 24:36, 29:38)

П: Хендерсон (21 очко), Камара (17), Саймонс (13), Шарп (13)

Х: Грин (26), Шенгюн (23), Брукс (22)

19 января. Портленд. «Moda Center».

«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27)

ГС: Уиггинс (31+11 подборов), Карри (26), Шредер (20)

В: Пул (38), Кузма (22), Каррингтон (17)

19 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Миннесота» — «Кливленд» — 117:124 (32:29, 28:31, 19:29, 38:35)

19 января. Миннеаполис. «Target Center».

Баскетбол
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Хьюстон Рокетс
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