«Портленд» в овертайме переиграл «Финикс»

«Портленд» дома обыграл «Финикс» в овертайме матче регулярного чемпионата НБА — 121:119.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 34 очка. Лучший у «Трэйл Блэйзерс» — центровой Деандре Эйтон, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 20 подборов.

«Портленд» одержал 21-ю победу и занимает 13-е место в Западной конференции, «Финикс» потерпел 24-е поражение и идет 10-м.

В других матчах «Голден Стэйт» одержал победу над «Орландо», «Денвер» переиграл «Нью-Орлеан», «Индиана» на выезде выиграла у «Юты».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Финикс» — 121:119 ОТ (31:31, 18:24, 37:25, 21:27, 14:12)

П: Эйтон (25 очков + 20 подборов), Авдия (24), Камара (17), Хендерсон (15), Грант (14), Саймонс (13 очков + 10 передач).

Ф: Букер (34), Дюрант (27), Бил (25), О'Нил (14), Аллен (11).

4 февраля. Портленд. «Moda Center».

«Голден Стэйт» — «Орландо» — 104:99 (18:26, 25:17, 39:24, 22:32)

Г: Уиггинс (25), Карри (24), Муди (17).

О: Энтони (26), Вагнер (21), Банчеро (18).

4 февраля. Сан-Франциско. Chase Center.

«Юта» — «Индиана» — 111:112 (32:24, 29:33, 27:26, 23:29)

Ю: Кларксон (21), Коллинз (21 очко + 12 подборов), Маркканен (16), Джордж (16), Кольер (11).

И: Сиакам (22), Хэлибертон (18), Несмит (13), Топпин (13).

4 февраля. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 125:113 (33:23, 35:27, 25:35, 32:28)

Д: Портер (36), Йокич (27 очков + 14 подборов + 10 передач), Мюррэй (20), Строутер (15), Ннаджи (12), Браун (11).

Н: Мерфи (41), Макколлум (30), Уильямсон (14).

4 февраля. Денвер. Ball Arena.