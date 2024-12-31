«Филадельфия» выиграла у «Портленда», Эмбиид набрал 37 очков

«Филадельфия» на выезде обыграла «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:103.

Самым результативным игроком стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид — 37 очков.

«Филадельфия» одержала четвертую победу подряд и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции — 13 побед и 17 поражений. «Портленд» с 11 победами и 21 поражением — на 13-м месте «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Филадельфия» — 103:125 (31:33, 23:31, 18:27, 31:34)

31 декабря. Портленд. «Moda Center».