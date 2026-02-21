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«Денвер» разромил «Портленд» на выезде, Йокич набрал 32 очка

Павел Лопатко

«Денвер» победил «Портленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 157:103.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — у него 32 очка.

«Портленд» (27-30) располагается на 10-м месте в таблице Западной конференции, «Денвер» (36-21) идет на третьем месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Денвер» — 103:157 (27:41, 26:41, 32:43, 18:32)

П: Холидей (19 очков), Клингэн (15), Авдия (15 + 13 передач)
Д: Йокич (32), Мюррэй (25), Строутер (19)

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НБА
БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Никола Йокич
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